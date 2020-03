Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Liquiditätspaket für Tourismus. Kärnten Werbung bereitet Kampagne für Zeit nach Corona-Peak vor. In Wirtschfatskammer arbeiten 80 Leute übers Wochenende Antragsfut für Geld aus Härtefonds ab.

Kärntens naturbelassene Landschaft kann nach der Corona-Krise zur Stärke für den Tourismus werden. Wenn er auf Märkten und im globalen Netz vorkommt © KK/Weißensee Information

"Liquidität zu sichern, ist die mit Abstand wichtigste Aufgabe in der Situation“, erwartet Tourismusministerin Elisabeth Köstinger dass das Paket „mit Haftungsübernahmen, Steuerstundungen, Kurzarbeit und Aussetzung von Kreditrückzahlungen der Branche rasch helfen wird.“ Bundesweit hätten bereits 4000 Betriebe Haftung der ÖHT Bank beantragt, in Kärnten bisher 350, berichtet Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, in der übers Wochenende 80 Mitarbeiter die Antragsflut für Geld aus dem Härtefonds abarbeiten werden.