Regionale Produkte Kärntner Fleischer setzen auf ihre Kunden

Die Kärntner Fleischereien bemerken leichte Rückgänge im stationären Geschäft. Kunden kommen nicht so oft in der Woche ins Geschäft oder kaufen wie bei der Fleischerei Plautz auch online.

Innungsmeister Raimund Plautz setzt auch auf Online-Verkauf und Lieferservice © Markus Traussnig

Die kleinen Fleischer in Kärnten hoffen aktuell, dass ihnen die Kunden die Treue halten. "Grundsätzlich steht es jedem offen, das Geschäft aufzusperren", sagt Raimund Plautz, Innungsmeister der Fleischer in Kärnten. Er selbst hat eine Fleischerei in der Klagenfurter Innenstadt und eine Filiale in Weitensfeld im Gurktal.