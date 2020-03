Marcher Fleischwerke"Keine Kurzarbeit, wir suchen Mitarbeiter"

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Bei den Fleischwerken Marcher würde ein Corona-Fall in einem der Schlüsselbetriebe wie Villach oder Graz eine Versorgungslücke nach sich ziehen, sagt Firmenchef Norbert Marcher. Viele der Mitarbeiter kommen aus dem Ausland, hier herrscht momentan Unsicherheit was passiert, wenn sie übers Wochenende nach Hause fahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Firmenchef Norbert Marcher ist intensiv auf der Suche nach Arbeitskräften © KK/Steiger

Die Fleischwerke Marcher sind der größte fleischverarbeitende Betrieb in Österreich und als solcher systemrelevant. Kurzarbeit ist für die 1800 Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten aber kein Thema - im Gegenteil. Viele der Mitarbeiter kommen aus dem Ausland, überwiegend aus Ungarn. Und hier herrscht aktuell Unsicherheit darüber, was passiert, wenn sie über das Wochenende nach Hause fahren.