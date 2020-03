Hotels in Kärnten Investitionen gestoppt, großes Fragezeichen Sommersaison

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Hotels in Kärnten schließen. Die Mitarbeiter der Winterbetriebe stempeln zum Teil schon. Geplante Investitionen für die Zwischensaison großteils gestoppt. Hoteliers, bei welchen die Sommersaison bevorsteht, sind verunsichert. Skigebiete bis zu Minus 30 Prozent.

Sigi Moerisch, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Kärnten, hat auch für seinen Betrieb am Millstättersee die geplanten Investitionen auf Eis gelegt © Markus Traussnig

"Das mit den Schließungen der Hotels das passt und läuft jetzt mal. Worum es jetzt vor allem geht, ist die Rechtssicherheit, und dass die Maßnahmen, die zugesagt wurden, auch schnell umgesetzt werden", sagt Sigismund Moerisch, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Kärnten. Er selbst sei gerade dabei zu prüfen, ob die Anträge online auch tatsächlich alle so gestellt werden können, wie es kommuniziert wurde. Bei der Kurzarbeit, so Moerisch, habe er auf der Seite des AMS etwas länger gebraucht, um zum richtigen Antrag zu kommen.