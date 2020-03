In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Für Skigebiete und viele Hotels in Kärnten endet die Saison vorzeitig an diesem Wochenende. Letzter Betriebstag der Skigebiete ist der 15. März. Verordnung gilt für alle Kärntner Tourismusbetriebe mit Ausnahme von jener in sechs Städten.

Nassfeld & Co: Skigebiete in Kärnten dürften am Wochenende schließen © Webcam

Alle Tiroler und Salzburger Skigebiete und Beherbergungsbetriebe müssen ab Montag schließen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass auch Kärnten als Tourismusland in dieser Hinsicht nachzieht. "Die Tourismusbetriebe in den Skigebieten schließen vorzeitig", sagt Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) Freitag am Nachmittag. Damit schließen auch die Skigebiete selbst. Letzter Betriebstag ist der 15. März.