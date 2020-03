Kleine Zeitung +

Entscheidung ab 17 Uhr live Skigebiete und Hotels in Kärnten stehen vor Schließung

Nach Tirol und Salzburg endet auch für die Skigebiete und Hotels in Kärnten die Saison sehr wahrscheinlich vorzeitig an diesem Wochenende. Um 17 Uhr gibt Landeshauptmann Peter Kaiser bekannt, wann die Skigebiete und Hotels in Kärnten schließen.