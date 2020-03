Gesundheitschecks der Fahrer Nach Stau hat sich die Situation in Thörl-Maglern entspannt

Facebook

Staus haben sich aufgelöst. Die Situation bei den Kontrollen an der Grenze zu Kärnten hat sich entspannt © Weichselbraun

In Thörl-Maglern an der Grenze von Italien nach Kärnten haben Lkw-Fahrer viel Geduld gebraucht. Bis nach Pontebba zurück reichte der kilometerlange Stau. Von der Grenze weg gibt es dann nur eine Spur, was die Frächter empört. Elisabeth Rothmüller-Jannach, die Spartenobfrau der Sparte Transport und Verkehr in Kärnten, war im Laufe des Vormittages mit gleich mehreren wütenden Anrufern konfrontiert.