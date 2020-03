Gesundheitschecks der Fahrer Frächter empört: Lkw-Stau von Pontebba bis Thörl-Maglern

Auf der Autobahn Richtung Grenze von Italien nach Kärnten stehen Lkw am Donnerstag in einem kilometerlangen Stau. Weil am Kontrollplatz kurz nach der Grenze Gesundheitschecks durchgeführt werden, erfolgt eine einspurige Ableitung. Die Spartenobfrau für Transport und Verkehr sagt: "Gesundheit und Leben gehen vor Profit"

In Thörl-Maglern stehen stehen Lkw aufgrund der Gesundheitschecks in einem kilometerlangen Stau © APA/GERT EGGENBERGER

In Thörl-Maglern an der Grenze von Italien nach Kärnten brauchen Lkw-Fahrer am Donnerstag viel Geduld. Bis nach Pontebba zurück reicht der kilometerlange Stau. Von der Grenze weg gibt es dann nur eine Spur, was die Frächter empört. Elisabeth Rothmüller-Jannach, die Spartenobfrau der Sparte Transport und Verkehr in Kärnten, war im Laufe des Vormittages mit gleich mehreren wütenden Anrufern konfrontiert.