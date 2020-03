Kleine Zeitung +

Trotz Coronavirus Die Kärntner Skigebiete bleiben vorerst geöffnet

In Italien haben ja aufgrund der Coronavirus-Epidemie die Skigebiete vorzeitig geschlossen. In Kärnten gäbe es dahingehend bisher keine Diskussionen, sagt Klaus Herzog, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der Kärntner Wirtschaftskammer. Man warte ab.