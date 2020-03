Facebook

AK-Präsident Josef Pesserl (l.) und AK-Direktor Wolfgang Bartosch © AK Steiermark/Graf-Putz

Es gibt zwei zentrale Bereiche, in denen die Arbeiterkammer für ihre Mitglieder ihre Stärke ausspielen kann: Arbeits- und Sozialrecht. Und so sind es auch diese beiden Bereiche, in denen die höchsten Beträge eingebracht werden konnten. Insgesamt hat die Arbeiterkammer alleine in der Steiermark 2019 rund 78,8 Millionen Euro für ihre Mitglieder erstritten, 12,4 Millionen im Arbeitsrecht, 30,2 Millionen im Bereich Soziales. Es gab rund 239.000 Beratungsgespräche.