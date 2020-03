Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Winter in Friaul © Beltrame

Alle Gäste, die im März in Friaul-Julisch-Venetien (FJV) übernachten, erhalten für die Dauer des Aufenthalts in allen sechs Wintersportgebieten mit 130 Pistenkilometern und Neuschnee den Skipass gratis. Damit reagiert das Tourismusamt auf den durch das Coronavirus hervorgerufenen Gäste-Rückgang. "Alle Gondeln werden täglich desinfiziert, überall stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung", zerstreut Tourismuspromoterin Elisa Sabot Bedenken. "Alle Betroffenen in Friaul befinden sich in Quarantäne und sind auf dem Weg der Besserung." Das Gratisangebot gelte auch bei einer Übernachtung. So wird Wintersport in FJV, wo heuer die Kinderkategorie auf 14 Jahre erweitert wurde und der Skipass um bis zu 30 Prozent billiger ist als in anderen italienischen Skiorten, noch günstiger.