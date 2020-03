Konjunkturausblick Nachhaltige Anleihen auf der Überholspur

Raiffeisen-Analyst Peter Brezinschek warnte am Mittwoch beim Raiffeisen Konjunkturforum im Casineum in Velden vor Panik aufgrund des Coronavirus, und sieht Erholung für zweites Halbjahr 2020.

Vortrag von Raiffeisen-Analyst Peter Brezinschek © Weichselbraun

"Hätte dieser Vortrag vor 14 Tagen stattgefunden, hätte ich noch etwas ganz anderes gesagt. Aber was da in den vergangenen Tagen an Informationen auf uns eingeprasselt ist, ist sensationell", kommt Raiffeisen-Analyst Peter Brezinschek gleich zu Beginn seines Vortrages beim Konjunkturforum auf die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus zu sprechen.