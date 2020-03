Facebook

Die sieben größten Industriestaaten (G7) bereiten eine gemeinsame Erklärung zur Coronavirus-Krise vor, die am Dienstag oder am Mittwoch veröffentlicht werden soll, wie aus G7-Kreisen verlautet. Demzufolge sagen die Länder darin eine Zusammenarbeit zu, um den Schaden der Epidemie auf die Volkswirtschaften einzudämmen.

Konkrete Forderungen nach neuen Staatsausgaben oder koordinierten Zinssenkungen der Zentralbanken seien in der Erklärung nach derzeitigem Stand nicht enthalten, so der Insider.

Gegen 13.00 Uhr MEZ planen die Finanzminister und Zentralbank-Chefs der G7-Staaten nach Informationen aus Italien und Frankreich eine Telefonkonferenz. Es soll um Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie und den Auswirkungen auf die Wirtschaft gehen.

Koordiniertes Vorgehen

Hinweise auf ein koordiniertes Vorgehen der Notenbanken gegen die Folgen der Epidemie hatten Börsenanleger am Montag in den USA dazu veranlasst, nach dem Ausverkauf an den Aktienmärkten in der vergangenen Woche wieder einzusteigen.

Die australische Zentralbank hat am Dienstag ihren Leitzins um einen Viertelpunkt auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent gesenkt, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs abzufedern. Die Reserve Bank of Australia (RBA) gab dies nach ihrer monatlichen Sitzung bekannt.

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe erklärte, seine Regierung sei bereit, weitere fiskalische Konjunkturmaßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus zu ergreifen. "Wir haben bereits ein Ausgabenpaket zusammengestellt, um verschiedene Risiken zu vermeiden", so Abe. Das Paket stamme aus einem Nachtragshaushalt für das laufende Jahr, das im März endet, und würde aus dem Haushaltsplan für das kommende Jahr finanziert. "Wir werden die Auswirkungen des Coronavirus auf die globale und japanische Wirtschaft untersuchen. Sollten weitere Schritte als notwendig erachtet werden, werden wir ohne Zögern tätig werden", fügte er hinzu.