© APA/Harald Schneider

Um über 1100 Personen sank die Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungen) in Kärnten im Februar. 27.606 Kärntner sind entweder auf Jobsuche oder in Schulungen. Die Arbeitslosenquote beträgt 10,6 Prozent, ein Minus von 0,3 Prozent gegenüber Februar 2019.

In nahezu allen Bereichen gab es Rückgänge der Arbeitslosigkeit, insbesondere – dem milden Wetter geschuldet – am Bau (-10,9 Prozent), in Metall- und Elektroberufen (-2,8 Prozent), in der Holzbranche (-4,5 Prozent), im Tourismus (-6,2 Prozent) und bei Büroberufen 8-5,3 Prozent) war der Rückgang besonders deutlich.

In acht von 10 Bezirken ging die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück, am stärksten in Hermagor (-16,5 Prozent) und Feldkirchen (-12 Prozent). Leichte Zunahmen der Erwerbslosigkeit wurden lediglich in Völkermarkt (+1,3 Prozent) und Wolfsberg (+0,4 Prozent) gemeldet.

Erneut sank die Jugendarbeitslosigkeit (um 6,3 Prozent), einmal mehr stieg auch die Arbeitslosigkeit der über 50-Jährigen, wenngleich nur um 0,4 Prozent auf 9148 Personen. 452 Lehrstellensuchende stehen 556 offenen Lehrstellen gegenüber.

Die Zahl der offenen Stellen sank um 315 auf 3893 (-7,5 Prozent), auch die Zahl unselbständiger Beschäftigter ging zurück: Um 1000 Personen auf geschätzte 208.000.

Österreichweit sank die Arbeitslosenquote wegen des milden Wetters um 0,3 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent.