Heute, Montag, gehen die KV-Verhandlungen der Sozialwirtschatf in die siebte Runde. Erstmals deutet sich ein möglicher Kompromiss an.

Warnstreiks in der Sozialwirtschaft © APA/HANS PUNZ

In den bis dato zäh verlaufenden Verhandlungen über den Kollektivvertrag in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) hat Arbeitgeber-Verhandlungsführer Walter Marschitz am Montag einen möglichen Kompromiss angedeutet. "Zwischen einer 35 Stunden-Woche und einer Arbeitszeitverkürzung gibt's auch noch gewisse Unterschiede", sagte er im Ö1-Morgenjournal.

Jedenfalls müssten "beide Seiten bereit sein, in den Verhandlungen eine gewisse Bewegung zu zeigen", so der SWÖ-Verhandlungsführer vor der siebenten Verhandlungsrunde am Montag: "Wir werden dazu bereit sein."

Derzeit gilt in der Branche eine 38 Stunden-Woche. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche, was die Arbeitgeber bisher als nicht machbar zurückwiesen.

Die KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft laufen seit Ende November 2019. Von dem Kollektivvertrag sind etwa 125.000 Beschäftigte betroffen. Die SWÖ ist mit mehr als 450 Mitgliedsorganisationen die größte freiwillige Interessensvertretung für die Unternehmen der privaten Sozial-, Gesundheits- und Pflegebranche und führt die KV-Verhandlungen mit den Gewerkschaften GPA-djp und vida. Der Kollektivvertrag hat auch Bedeutung für andere Organisationen der Branche, wie etwa Caritas, Diakonie und Rotes Kreuz.