Um dem Mangel an Softwareentwicklern entgegenzuwirken, wurde in Kärnten eine Coding School gegründet. Der erste Lehrgang zum Thema Android startet am 2. März.

Der erste Lehrgang der Coding School startet am 2. März. Die Teilnehmer sind zwischen 19 und 40 Jahre alt © Gorodenkoff - stock.adobe.com

Kaum ein Branche auch in Kärnten, die nicht händeringend auf der Suche nach Softwareentwicklern ist. Um dem Mangel in dem Bereich entgegenzuwirken, wurde die Coding School Carinthia gegründet. Der Coding-Campus, der in Kooperation mit der FH Kärnten auf die Beine gestellt wurde, befindet sich in der Klagenfurter Siemensstraße. Und am 2. März startet hier der erste Lehrgang.