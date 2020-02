Slow food Kärnten Guide Kärntner Restaurants lassen Schnecken sprechen

Facebook

Bettina Pilgram von der "Huaba Hittn"(fünf Schnecken), Marianne Daberer vom Biohotel "Der Daberer" (fünf Schnecken) und Gertrude Ortner von der Kärnten Werbung, die federführend bei dem Projekt war © ©helgebauer

"Gut, sauber, fair" - da sind die Slow Food Kriterien, nach welchen eine 50-köpfige Jury 101 Restaurants, 51 Almhütten und Buschenschenken sowie 40 Hofläden unter die Lupe genommen hat. Das Ergebnis dieser Bewertung wurde jetzt im ersten "Slow Food Kärnten Guide" veröffentlicht, der am Mittwoch offiziell in der "Kochwerkstatt" am Benediktinermarkt präsentiert wurde. Vergeben wurden in dem Fall nicht Sterne oder Hauben, sondern Schnecken. Und nur zwei Restaurants und eine Hütte können mit fünf Schnecken - der höchsten Auszeichnung - punkten: Das Biohotel "Der Daberer" im Gailtal und das "Genießerhotel & Restaurant Die Forelle" am Weißensee sowie die "Huaba Hittn" auf der Gerlitzen.