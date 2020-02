Bagatellgrenze gefordert Wie Kassenbons die Müllberge wachsen lassen

Die Vertreter von Gastronomie und Trafiken in der Kärntner Wirtschaftskammer fordern zur Eindämmung der Kassenbelegsflut die Einführung einer Bagatellgrenze von 20 Euro. Dadurch könnten alleine in Kärnten 1,8 der 2,6 Millionen Belege eingespart werden, die monatlich ausgedruckt werden.

70 Prozent der Konsumationen liegen unter 20 Euro, sagt die Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Kärnten © Walter Fritz

In 3462 Kärntner Gastronomiebetrieben werden im Schnitt 86.550 zahlende Gäste pro Tag bewirtet. Für die Gastwirte bedeutet das monatlich rund 2,6 Millionen Kassenbelege, die ausgedruckt und den Kunden quasi in die Hand gedrückt werden müssen, rechnet Stefan Sternad, der Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer, vor. Belege, die von einem Großteil der Kunden dann liegen gelassen werden.