FILES-US-IT-TELECOM-COURT-CHINA-HUAWEI © (c) APA/AFP/FRED DUFOUR (FRED DUFOUR)

In einer am Donnerstag veröffentlichten neuen Anklageschrift wird Huawei unter anderem der Diebstahl von Industriegeheimnissen zur Last gelegt. Der chinesische Konzern habe sich Technologie von US-Unternehmen aneignen wollen, erklärte das Justizministerium in Washington.

Weiter heißt es: Huawei und mehrere Tochterunternehmen hätten sich über Jahrzehnte Technologie von sechs US-Unternehmen aneignen wollen, so das Justizministerium. Dabei sei es unter anderem um Internet-Router, Antennen-Technologie und Technologie zum Testen von Robotern gegangen.

Die US-Justiz hatte bereits vor einem Jahr eine Anklage gegen Huawei und Finanzdirektorin Meng Wanzhou veröffentlicht. Darin ging es zum einen um mutmaßliche Verstöße gegen die US-Sanktionen gegen den Iran und zum anderen um einen mutmaßlichen Diebstahl von Industriegeheimnissen zu einem Roboter des Konzerns T-Mobile zum Testen von Smartphones. Diese Anklagepunkte wurden nun mit den neuen Vorwürfen zu einer neuen Anklageschrift zusammengeführt.