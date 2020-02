Facebook

Klaus Möller, Niki Riegler © KLZ/Markus Traussnig

"Wir stehen für echtes Bier und Genuss mit Leidenschaft und Regionalität. Wir vertrauen in unsere Stärken und unsere Marke.“ Selbstbewusst nehmen Niki Riegler und Klaus Möller den verschärften Wettbewerb auf dem Kärntner Biermarkt an. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr der seit 750 Jahren bestehenden Hirter Brauerei dürfen die Mitbewerber vom Heineken-Konzern, die Brau Union und die Vereinigte Kärntner Brauereien AG, mit Villacher Bier, Gösser & Co vereint auf dem Markt auftreten. Seit der Übernahme von 100 Prozent an der Villacher Brauerei hat die Brau Union bereits die Logistik zusammengeführt, nun laufen die Marktauflagen der Wettbewerbsbehörde für Villacher, Gösser, Puntigamer & Co aus. „Wir haben der Wettbewerbsbehörde unsere Argumente gegen mehr als 60 Prozent Marktanteil vorgebracht. In einem stagnierenden Markt ist das für einen Mittelständler ein harter Wettbewerb“, so Riegler.