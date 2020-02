Autobauer investieren massiv in E-Autos, allerdings sei die Nachfrage zu gering, moniert BMW-Chef Zipse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

BMW-Chef Oliver Zipse © bmw group/eric kruegl

BMW-Chef Oliver Zipse hält eine Verzehnfachung des Absatzes von Elektroautos für nötig, um die CO2-Ziele der EU in den nächsten Jahren zu erfüllen. "Innerhalb der nächsten zehn Jahre muss sich der Markt dafür mehr als verzehnfachen", sagte er seinem Redemanuskript zufolge am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Bochum.

Fast jeder zweite Kunde solle sich dann für ein rein batteriegetriebenes Fahrzeug oder eine Mischform aus einem Verbrenner mit einem E-Motor entscheiden. Bis dahin müsse eine große Lücke zwischen der bisherigen Marktnachfrage und zunehmender Regulierungserwartung geschlossen werden.

Mehr zum Thema Verkäufe weit unter EU-Schnitt Österreich fährt bei Elektroautos hinterher

BMW selbst nimmt sich 2020 die Senkung des CO2-Ausstoßes seiner Neuwagenflotte in Europa um rund ein Fünftel vor. "Das erreichen wir zu einem Drittel mit effizienteren Verbrennungsmotoren. Zu zwei Dritteln mit Elektromotoren", sagte Zipse. Alle Autobauer investieren derzeit große Summen in klimafreundlichere Antriebe, um die schärferen CO-Ziel der EU zu erfüllen. Sonst drohen ihnen hohe Strafen.