Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viele Komponenten, die auch in Kärntner Unternehmen benötigt werden, kommen aus China © APA/AFP/STR

Chinas Wirtschaft spürt die Auswirkungen des Coronavirus massiv. Die zweitgrößte Volkswirtschaft steht in vielen Bereichen quasi still. Und das könnte auch Folgen für Kärntner Unternehmen haben. "Wenn sich die Situation nicht in den kommenden zwei Wochen entspannt, wird es zu Lieferschwierigkeiten kommen", glaubt zum Beispiel Robert Kanduth, Geschäftsführer der St. Veiter Firma Greenonetec, dem Weltmarktführer in Sachen Solaranlagen.