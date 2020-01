Kärnten Konvent"Modellregion für Klimaschutz und Bioökonomie"

„Erster Kärntner Wirtschaftskonvent“ im SP-VP-Schulterschluss. Was LH. Peter Kaiser und Landesrat Sebastuan Schuschnig mit „It´s my life!“ meinen.

© (c) Helge Bauer

Eine bühnenfüllende „LED-Wall“ mit 2000 Lampen setzt den Wifi-Saal schillernd in Szene. Ungewöhnlich auch, dass mitten im Kammerwahlkampf hier in der Wirtschaftsbund-Hochburg der SPÖ-Landeshauptmann die Auftaktrede hält. Peter Kaiser, Seite an Seite mit den ÖVP-Landesräten Martin Gruber und Sebastian Schuschnig, sowie WKK-Präsident Jürgen Mandl und IV-Präsident Timo Springer gaben so den „1. Kärntner Wirtschaftskonvent“, um Visionen und Perspektiven für den Wirtschaftsstandort vorzustellen. Motto: „Kärnten am Weg zum unternehmerfreundlichsten Bundesland.“