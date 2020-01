Kleine Zeitung +

"It's my life" regt auf Kärnten-Slogan: Zwischen "lächerlich" und "großartig"

Mit „It’s my life!“ will Kärnten das Standortmarketing endlich voranbringen. Der neue Slogan polarisiert – in Sozialen Medien wie auch bei Experten. Von "lächerlich" bis "großartig" lautet das Urteil.