Die Regierung will die Sanierungsrate in Österreich beträchtlich erhöhen. Vor allem bei Heizanlagen ist der Handlungsbedarf groß.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Hagleitner © Austria Email/citronenrot

Gut zehn Millionen Euro hat Austria Email, Spezialist für Heiz- und Warmwassersysteme mit Sitz in Knittelfeld, allein in den letzten Jahren in den Standort investiert, an dem knapp 300 Beschäftigte arbeiten. Das Unternehmen, das mehrheitlich im Eigentum der französischen Groupe Atlantic (8000 Mitarbeiter, zwei Milliarden Euro Umsatz) steht, blickt den kommenden Jahren zuversichtlich entgegen. Das hat auch mit dem Regierungsprogramm zu tun, wie Vorstand Martin Hagleitner ausführt. Er zählt seit Jahren zu den prononcierten Kritikern der „viel zu niedrigen Sanierungsrate“ des österreichischen Gebäudebestands. Diese hat sich in den vergangenen Jahren auf unter ein Prozent marginalisiert. Die türkis-grüne Koalition hat sich nun einen Wert von drei Prozent zum Ziel gesetzt. Klar sei, „dass es dafür ein überzeugendes Offensivprogramm braucht“, betont Hagleitner, der im Programm eine „gute Mischung aus Anreizen und Geboten“ sieht und damit „das Potenzial, die Sanierungsrate signifikant zu steigern“, auch wenn teils noch Präzisierungen und Zeitpläne fehlten. Ehrgeizige Maßnahmen seien überfällig, so Hagleitner.