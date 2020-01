Facebook

Die Vorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW), Christiane Holzinger, will Betriebsübergeber und Gründer zusammenbringen © Walter Fritz/WK

Österreichweit stehen rund 10.000 Betriebe zur Übernahme an, in Kärnten sind es rund 600 pro Jahr. Und der Nachfolger aus der eigenen Familie ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Gegenteil, "nur noch 50 Prozent der Betriebe werden in der Familie übergeben", sagt Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. Weshalb es wichtig ist, so Christiane Holzinger, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft, auch bei der Unternehmensübergabe neue Wege zu gehen.