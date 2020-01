Facebook

Die Wirtschaft wählt in Kärnten a, 4. und 5. März ihre Vertreter © Helge Bauer

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) errang bei der letzten Wahl 2015 in Kärnten 15,1 Prozent der Stimmen – Platz 2. Das Ergebnis zu halten bzw. leicht auszubauen lautet das Wahlziel des geschäftsführenden Obmanns Günter Burger, der als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Burger ist Versicherungs- und Handelsagent in Villach und lebt in Einöde. Die FW trete, so Burger, „mit 730 Kandidaten und Unterstützern“ an und holt sich ihre Anleihen beim verblichenen türkis-blauen Wahlprogramm: „Steuerentlastung, Lohnnebenkostensenkung, Entbürokratisierung“, damit „Unternehmer wieder Lust an der Arbeit bekommen“, erklärt der 58-Jährige.