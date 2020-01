Agrarmesse 2020 Wie der Stall mit Robotern moderner wird

Die Agrarmesse Alpen-Adria findet von 17. bis 19. Jänner in Klagenfurt statt. Schwerpunktthema ist der moderne Stallbau. Futteranschiebe- und Reinigungsroboter werden präsentiert.

Schwerpunktthema auf der Agrarmesse in Klagenfurt ist der moderne Stall © Jürgen Fuchs

Kärnten ist ein Agrarland. 17.475 land- und forstwirtschaftliche Betriebe wurden bei einer Strukturerhebung 2016 gezählt. Die Bewirtschaftung erfolgt überwiegend im Familienbetrieb, wobei nur 25 Prozent der Betriebe im Haupterwerb geführt werden. "Der Erfolgsgarant am Bauernhof ist, dass die ganze Familie mitarbeitet", erklärte gestern Landwirtschaftskammerpräsident Johann Mößler im Rahmen des Pressegesprächs zur Agrarmesse 2020, die von Freitag bis Sonntag am Messegelände in Klagenfurt über die Bühne gehen wird.