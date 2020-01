Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Warteschlangen bei den Liften in den Weihnachtsferien © Pacheiner

Wer in den Weihnachtsferien spontan ein Hotel an der Piste buchen wollte, das auch in Sachen Wellness keine Wünsche offenlässt, hatte Pech. Sämtliche Hotels in Kärnten und Osttirol waren ausgebucht. Ein Grund zum Jubeln für Hoteliers und Seilbahnen-Betreiber. "Schon der Dezember 2018 war stark, aber der Dezember 2019 dürfte das noch einmal toppen. Die Betriebe sprechen vom besten Dezember aller Zeiten", sagt Christian Kresse, der Chef der Kärnten Werbung.