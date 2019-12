Facebook

Internes Rumoren in der Landesgeschäftsstelle Kärnten= © KLZ/Markus Traussnig

Anfang Dezember wechselte Melanie Jann (34) von der Wirtschaftskammer in das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten, wo sie die Stelle des zum Geschäftsführer aufgestiegenen Peter Wedenig als Vizechefin einnimmt. Im AMS erregte die Bestellung der externen Kandidatin offenbar einigen Unmut. Anonyme Briefe, die auch der Kleinen Zeitung vorliegen, zirkulieren. In diesen kritisieren – angebliche – AMS-Mitarbeiter Janns Bestellung als „Postenschacher“. Im Schreiben heißt es, ein im AMS angestellter Bewerber wäre besser geeignet gewesen. Dies hätte ein – nicht näher genannter – Professor mit Fachgebiet „Human Ressources“ bestätigt: Die „schlechter geeignete Kandidatin“ sei berufen worden, so der Vorwurf.