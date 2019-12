KLV Wechsel an der Spitze der Landesversicherung

Facebook

Der Neue im Vorstand Kurt Tschemernjak (links), Gerhard Schöffmann und Jürgen Hartinger © Jost&Bayer

Mit Jahreswechsel erfolgt in der Vorstandsetage der Kärntner Landesversicherung (KLV) auch ein Wechsel an der Spitze. Gerhard Schöffmann, der in den vergangenen 15 Jahren Vorstandsdirektor und Sprecher des Vorstandes war, geht in Pension. Insgesamt war Schöffmann 33 Jahre lang für die KLV tätig.