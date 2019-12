Facebook

Alpaslan Deliloglu © Kainrath/Ikea/KK

Ikea Österreich hat eine neue Geschäftsführung: Der 44-jährige Türke Alpaslan Deliloglu folgt auf Viera Juzova.

Alpaslan Deliloglu war zuletzt vier Jahre lang stellvertretender Country Manager von Ikea Schweiz. Zuvor hat er in der Türkei eine abwechslungsreiche Karriere in unterschiedlichen Unternehmen

absolviert. Ursprünglich wollte er Diplomat werden. Um sein Studium (internationale Beziehungen, Politik und Wirtschaft) in Kirikkale (nahe Ankara) zu finanzieren, begann er nebenbei in einer Supermarktkette den Bereich Merchandising aufzubauen – und blieb dem Handel schließlich treu.

Nachhaltigkeit

Als Ikea sich ab 2004 in der Türkei etablierte, war Alpaslan Deliloglu mit an Bord. „Wir haben in sechs Jahren fünf Stores eröffnet und ich war immer beteiligt.“ Er war unter anderem Store Manager in Istanbul, und mit nur 37 Jahren Commercial Director für die gesamte Türkei. Auch für Österreich hat der neue Ikea-Geschäftsführer ambitionierte Pläne. Vor allem will er eine Bewusstseinsänderung bewirken, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht.

Alpaslan Deliloglu ist das zweitälteste von sechs Kindern und stammt aus einer kleinen Stadt im Südosten der Türkei. Mit fünf Jahren übersiedelte die Familie nach Izmir. Das Studium verschlug ihn nach Kirikkale.

Nach Wien ist er gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kindern gekommen.

Seine persönliche Leidenschaft gehört dem Lesen, aber auch dem Sport: Paddle Tennis, Tennis, Radfahren und Skifahren. Beim Fußball ist er auf Seiten der Zuseher zu finden.