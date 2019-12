Kärnten Erfolgreiche Lehrlinge wurden geehrt

Beim Lehrlingsempfang im Konzerthaus in Klagenfurt wurden junge Leute für ihre herausragenden Leistungen bei Wettbewerben geehrt.

Bildungsdirektor Klinglmair, Lehrling Denise Brettner, Mandl, Lehrling Corinna Steiner, Schaunig, Schuschnig © LPD Kärnten/fritzpress

Für ihre Erfolge beim Landeslehrlingswettbewerb, beim Bundeswettbewerb, bei den Staatsmeisterschaften, den Austrian Skills und bei zahlreichen weiteren bundesweiten Lehrlingswettbewerben wurden talentierte Jugendliche beim Lehrlingsempfang des Landes im Konzerthaus in Klagenfurt geehrt. Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ), Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl, Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Bildungsdirektor Robert Klinglmair waren voll des Lobes für die Leistungen der jungen Leute. "Wir haben nicht nur tolle Lehrlinge, sondern auch steigende Lehrlingszahlen", freute sich Schaunig. Eine abgeschlossene Lehrausbildung sei die beste Basis für alles, was man beruflich machen will.