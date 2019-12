Facebook

Der Kärntner Energieverorger Kelag erweitert seinen Vorstand und sucht ein drittes Vorstandsmitglied neben Manfred Freitag und Armin Wiersma. In einer heute in Medien erschienen Ausschreibung werden kaufmännische Erfahrung sowie "mehrjährige internationale Berufserfahrung" in "vergleichbaren Führungspositionen in der E-Wirtschaft" erwünscht. Das Aufgabenspektrum umfasst "im Wesentlichen die Leitung der Ressorts für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling, Risikomanagement mit Schwerpunkt Energiehandel, Personalmanagement, Privat- und Gewerbekundenvertrieb, sowie die gemeinschaftliche Führung des Unternehmens als Gesamtvorstand". Das lässt einen Rückschluss auf eine künftige Verteilung der Vorstandsagenden aber nicht zu. Derzeit leitet Freitag Erzeugung und Netz, Wiersma, der nach Rekonvaleszenz seit Mai wieder voll im Geschäft steht, die Finanz- und Marktseite. Ausdrücklich richtet sich die Ausschreibung "an Interessenten beiderlei Geschlechts".