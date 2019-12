Kleine Zeitung +

Saisonstart am 6. Dezember So bringen Nassfeld & Co. Familien in Schwung

Mit speziellen Angeboten für Familien will man am Nassfeld und in den Familienskigebieten Weißbriach, Kötschach-Mauthen und Weissensee Kinder auf die Piste bringen. 9,4 Millionen Euro wurden aktuell unter anderem in die Verbreiterung von Pisten investiert.