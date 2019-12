Auch in Kärnten

Die Südtiroler Falkensteiner-Gruppe ist mit einer Vielzahl von Hotelprojekten auf Wachstumskurs © KK/Falkensteiner

Derzeit betreibt Erich Falkensteiner mit seiner gleichnamigen Hotels & Residences-Gruppe 30 Hotelbetriebe in sieben Staaten. In drei Jahren werden es schon 40 sein, sagt Falkensteiner im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Sieben weitere Häuser habe man bereits "in der Pipeline". Dabei gilt die volle Konzentration der Ferienhotellerie, während man sich aus dem Betrieb von Stadthotels "langsam zurückziehen" werde. Bei diesen sei es schwierig, sich zu differenzieren, während Falkensteiner mit klassischen Ferienhotels "Unterschiede zum Mitbewerb" verdeutlichen könne.