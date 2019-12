Finanzmarktstabilität Niedrigzinsen als große Herausforderung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Holzmann, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ortet "wachsende Herausforderungen" für die Finanzmarktstabilität infolge der Niedrigzinsen. Es werde eine "erhöhte aufsichtliche Wachsamkeit" wegen der Konjunktureintrübung und "Bedenken bezüglich eines Aufbaus von Preisblasen in gewissen Marktsegmenten", etwa am Immobilienmarkt, geben, kündigte die Nationalbank am Montag an.

Die Banken sollten "sicherstellen, dass sie genug Handlungsspielraum für einen potenziellen Abschwung haben", schreiben die Notenbanker im heute veröffentlichten Finanzmarktstabilitätsbericht. Für die Banken sei das niedrige Zinsniveau weiterhin eine Herausforderung. Auch hätten Investoren wegen der Niedrigzinsphase ihr Risikoexposure erhöht. "Rückläufige Kreditrisiko- und Laufzeitprämien bergen die Gefahr einer verzerrten Bepreisung von Risiken", warnt die Nationalbank.

Leitzins seit März 2016 auf Rekordtief

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält ihren Leitzins bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von null Prozent. Dazu kommen Negativzinsen für Banken, wenn diese überschüssige Gelder bei der EZB parken. Zusätzliche Liquidität pumpt diese durch ihre Anleihenkäufe in den Markt. Die Geldpolitik der EZB hat die Refinanzierungskosten der Banken in der Eurozone deutlich verringert und die Kreditvergabe an Firmen und private Haushalte steigen lassen.

Höchster Wert bei Außenfinanzierung

Die Außenfinanzierung der österreichischen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors erreichte im ersten Halbjahr 2019 laut OeNB den höchsten Wert seit Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Der weitaus größte Teil entfiel auf Fremdkapital (Anleihen, Kredite). Die jährliche Wachstumsrate der Unternehmenskredite österreichischer Banken belief sich im September 2019 angetrieben von Krediten an Immobilienunternehmen auf 7,1 Prozent. Auch bei den Privathaushalten waren Wohnbaufinanzierungen der Haupttreiber des Kreditwachstums. Der OeNB-Fundamentalpreisindikator für Wohnimmobilien in Österreich ergab zuletzt eine Überbewertung von 14 Prozent.

Banken-Gewinn 3,5 Milliarden Euro

Die österreichischen Banken erzielten laut OeNB-Daten im ersten Halbjahr einen Gewinn von 3,5 Milliarden Euro, das war ein leichter Rückgang zum Vorjahresperiode. Die österreichischen Tochterbanken in Zentral-, Ost- und Südosteuropa waren weiterhin überdurchschnittlich profitabel. "Positiv ist, dass das starke Kreditwachstum im In- und Ausland mit einer Erhöhung der Kapitalisierung einherging", so die Nationalbank.