Jugend am Werk Wie ein Pakt die Chancen am Arbeitsmarkt erhöhen soll

Elisabeth Niederer (GF Jugend am Werk) Peter Wedenig (GF AMS Kärnten), Tatiana Huttmann, Ahmad Ibesh und Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig bei der Präsentation des Territorialen Beschäftigungspaktes bei "Jugend am Werk" in der Morogasse in Klagenfurt © MATTICKA

Ahmad Ibesh lebt seit drei Jahren in Kärnten. Der 25-Jährige ist vor gut drei Jahren von Syrien nach Österreich gekommen. In seiner Heimat hat er das Schneiderhandwerk erlernt. Jetzt würde er gerne in Österreich einen Arbeitsplatz finden, um die Meisterprüfung abzulegen. Die Organisation "Jugend am Werk" versucht dabei für den jungen Mann ein Sprungbrett sein. Er kommt regelmäßig in die Morogasse in Klagenfurt, um Näharbeiten zu verrichten. In seiner Freizeit näht er Taschen in unterschiedlichsten Designs und Größen. Auf Facebook findet man seine Seite unter "Herzgenäht".