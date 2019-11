Unlizenzierte Fahrer London entzieht Taxischreck Uber die Lizenz

"Sicherheit hat oberste Priorität", heißt es von Londons Transportbehörde. Und deswegen will sie Fahrdienstvermittler Uber auf dessen größten Europa-Markt jetzt die Lizenz entziehen.

Proteste gegen Uber & Co.: In den letzten Jahren blockierten Taxis in London immer wieder die Straßen © AP

Der Fahrdienstvermittler Uber hat seine Lizenz für London zum zweiten Mal in etwas mehr als zwei Jahren verloren. Offiziell sollte sie um Mitternacht auslaufen, Uber darf aber bis zur Entscheidung über eine Berufung vorerst weiterarbeiten. Der umstrittene Fahrdienstvermittler hat 21 Tage Zeit, um Berufung einzulegen.

Londons Behörden kritisieren, dass Uber unlizenzierte Fahrer einschließe. Eine Änderung an den Uber-Systemen erlaubte es nicht autorisierten Fahrern ihre Fotos auf die Konten anderer Fahrer hochzuladen. Das bedeute, dass sie Passagiere abholen könnten, als ob sie der gebuchte Fahrer wären. Dies sei in mindestens 14.000 Fällen geschehen, sagt Transport for London (TfL).

"Sicherheit hat oberste Priorität", erklärte die Londoner Behörde. Es sei nicht hinzunehmen, dass Uber mit möglicherweise nicht lizenzierten und nicht versicherten Fahrern zusammenarbeite. Die britische Hauptstadt ist der größte europäische Markt für den Fahrdienst-Vermittler - aber zugleich auch ein prestigeträchtiger Standort mit starker Konkurrenz. Nach Angaben des Unternehmens nutzen etwa 3,5 Millionen Menschen in London die App, etwa 40.000 Menschen sind als Fahrer registriert.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan unterstützte die Entscheidung. Er wisse, dass viele Uber-Nutzer mit dieser Entscheidung unzufrieden seien. "Aber ihre Sicherheit ist das wichtigste Anliegen", sagte Khan. Zu häufig hätten Fahrer zuletzt ihre Profile gefälscht, Passagiere seien unwissentlich zu suspendierten Fahrern ins Auto gestiegen.