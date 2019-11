Kleine Zeitung +

DB Schenker in Kärnten Seit 100 Jahren auf der Überholspur

DB Schenker gibt es in Kärnten seit dem Jahr 1919. Vor 50 Jahren wurde die erste Niederlassung in Klagenfurt eröffnet. Bei der Jubiläumsfeier begibt sich der Logistiker für seine Gäste auf eine Zeitreise in Vergangenheit und Zukunft.