Alessandro Wolf Lidl Österreich hat einen neuen Chef

Alessandro Wolf © Lidl Österreich/KK

Der Lebensmitteldiskonter Lidl hat nach dem überraschenden, freiwilligen Rücktritt von Österreich-Chef Christian Schug (47) Ende Oktober einen neuen Chef gefunden. Der erst 34-jährige Schweizer Alessandro Wolf wird ab Dezember Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

Wolf kommt von Lidl Schweiz, wo er zuletzt als Chief Real Estate Officer in der Geschäftsleitung war. Davor war er als COO für Vertrieb und Logistik zuständig.

Lidl hat in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in über 250 Filialen mehr als 5000 Mitarbeiter in Österreich.