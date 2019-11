Kleine Zeitung +

#schaffenwir Eine Kampagne, die Unternehmer in den Fokus rückt

Österreichweit hat die Wirtschaftskammer die Kampagne #schaffenwir gestartet, die Bewusstsein dafür schaffen soll, was Unternehmen leisten. In Kärnten werden außerdem unter anderem in Videos die Geschichten von Unternehmerpersönlichkeiten erzählt.