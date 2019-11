Die Reisesparte der Rewe-Gruppe hat bereits eine Grundsatzvereinbarung mit der Insolvenzverwaltung erzielt. Die notwendige Anmeldung bei den Kartellbehörden solle bereits in den kommenden Tagen erfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Die Reisesparte der Rewe-Gruppe will von der insolventen Thomas Cook das Franchise-System unter den Marken Holiday Land und Sentido übernehmen. Mit der vorläufigen Insolvenzverwaltung sei eine wirtschaftliche Grundsatzverständigung über den Kauf der Reisebüro-Franchisemarke Holiday Land und die Übernahme damit verbundener Franchiseverträge der insolventen Thomas Cook Deutschland erzielt worden, teilte DER Touristik mit.

Zudem strebe DER Touristik die Übernahme des Hotel-Franchise Sentido an. Diese stehe für Vier- und Fünf-Sterne-Hotels mit starker Nachfrage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die DER Touristik und die Insolvenzverwaltung verfolgten einen zügigen Abschluss der Transaktionen nach Eröffnung der Insolvenzverfahren. Die notwendige Anmeldung bei den Kartellbehörden solle bereits in den kommenden Tagen erfolgen. Rewe ist in Österreich die Muttergesellschaft von Billa.