Im Rahmen der Transformation in Richtung E-Autos will Daimler unter anderem 1100 Führungskräfte abbauen.

Daimler-Chef Ola Kaellenius © AP

Der deutsche Autohersteller Daimler will einem Zeitungsbericht zufolge in Deutschland jede zehnte Führungsposition streichen. Weltweit sollten 1.100 Arbeitsplätze für Führungskräfte abgebaut werden, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag unter Berufung auf eine Rundmail des Gesamt-Betriebsrats. Ein Sprecher des Betriebsrats lehnte einen Kommentar ab.

Daimler-Chef Ola Källenius hat ein Sparprogramm angekündigt. Der Autobauer müsse sich noch erheblich mehr bei der Transformation, etwa dem Wandel zu E-Autos, anstrengen und deutlich sparen, sagte er Ende Oktober bei der Präsentation der Quartalszahlen.

Details will der Daimler-Chef allerdings erst auf einem Kapitalmarkttag am kommenden Donnerstag (14. November) erläutern.