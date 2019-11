Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zentrale der AVL in Graz © Ballguide

Lkw-Platooning, das Fahren mit automatisierten Kolonnen-Lkw, gilt als Hoffnungsträger um den Lkw-Verkehr kostengünstiger, sauberer und sicherer zu machen. Das türkische AVL-Entwicklungszentrum und AVL Regensburg haben mit Ford Otosan erste gemeinsame Platooning-Testfahrten absolviert. Ford Otosan ist ein 50/50 Joint-Venture von Ford und der türkischen Koç Holding. Nun will man die Zusammenarbeit weiterführen, wie die Kooperationspartner am Donnerstag mitteilten.

"Mit diesem Forschungs- und Entwicklungsprojekt werden wir die intelligente Mobilität vorantreiben, CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch reduzieren und die Verkehrssicherheit verbessern", hielten Burak Gökçelik, Assistant General Manager bei Ford Otosan, und Rolf Dreisbach, Executive Vice President bei AVL, in einer gemeinsamen Aussendung fest. Beide waren im Ford-Otosan-Werk in Eskişehir mit dabei, als im Vorjahr der Startschuss für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Erprobung autonomer Lkw-Technologie in der Türkei gegeben wurde. Mittlerweile wurden die ersten gemeinsamen Platooning-Testfahrten mit der neuen Sattelzugmaschine F-MAX erfolgreich durchgeführt.

Kein Mensch am Lenkrad

Mit den nächsten Schritten soll das langfristige gemeinsame Ziel erreicht werden, hochautomatisierte Fahrfunktionen der Automatisierungsstufe SAE-Level 4 zu entwickeln und einen autonomen Gütertransport auf der Autobahn im Hub-to-Hub-Verkehr zu realisieren. "In diesem gemeinsamen Entwicklungsprojekt wollen wir die Automatisierungsstufen von Fahrzeugen erhöhen und schließlich ein Level erreichen, auf dem hinter dem Lenkrad kein menschlicher Fahrer mehr benötigt wird", kündigte der AVL-Verantwortliche Rolf Dreisbach an. Dadurch werde man das Problem des Kraftfahrermangels lösen und die Transporte zugleich kostengünstiger und sicherer machen. AVL werde seine Erfahrungen im Bereich der Antriebsstrangentwicklung einbringen.

AVL Research and Engineering Turkey wurde im Jahr 2008 mit zwei F&E-Entwicklungszentren in Istanbul (Türkei) gegründet. Es betreut von dort aus Kunden der türkischen und internationalen Automobilindustrie und führt nationale und internationale F&E-Projekte durch. Weltweit beschäftigt AVL laut eigenen Angaben mehr als 10.400 Mitarbeiter. Der Umsatz für das abgelaufene Jahr wurde mit 1,75 Mrd. Euro beziffert. Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.S.) wurde 1959 gegründet und ist das Zentrum der Nutzfahrzeugproduktion von Ford in Europa. Mit rund 11.000 Mitarbeitern zählt es zu den drei größten Exportunternehmen der Türkei.