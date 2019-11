Das Kabinenpersonal der Lufthansa wird Donnerstag und Freitag streiken. Die Fluglinie arbeitet an einem Sonderflugplan.

Die kleine Fluggewerkschaft UFO will Donnerstag und Freitag streiken © APA/AFP/DANIEL ROLAND

Die Flugbegleiter der AUA-Mutter Lufthansa dürfen wie geplant am Donnerstag und Freitag streiken. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte die Einstweilige Verfügung der Fluggesellschaft gegen den angekündigten 48-Stunden-Streik der Gewerkschaft UFO am Mittwoch ab. Rechtsmittel gegen diese Entscheidung sind aber noch möglich.

Lufthansa hatte am Montag erstmals seit vielen Monaten wieder eine Bereitschaft zu Gesprächen mit der Spartengewerkschaft erkennen lassen, deren momentanen Vorstand sie aber weiterhin als nicht vertretungsberechtigt einschätzt.

Verhandlungen vorgeschlagen

Das Unternehmen hatte Verhandlungen ab dem 15. Februar vorgeschlagen, wenn der neu zu wählende UFO-Vorstand im Amt ist. Zuvor könne es "prozessuale Sondierungen zur Vorbereitung dieses Termins" geben, hieß es in einem Brief an die UFO-Spitze. Dazu sagte Flohr: "Prozessuale Sondierungen ersetzen keine Verhandlungen. Es reicht nicht, dreieinhalb Monate über Ort und Uhrzeit von Terminen zu sprechen."

Lufthansa will einen Sonderflugplan für die geplanten Streiktage bis veröffentlichen. Sie bietet den Kunden umfassende kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten an. Wer ein Ticket für die geplanten Streiktage Donnerstag und Freitag besitzt, kann dieses einmalig umbuchen auf einen Flug der Lufthansa Group innerhalb der nächsten zehn Tage. Innerdeutsche Flüge können über die Lufthansa-Website auch in Bahntickets umgewandelt werden.