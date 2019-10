Facebook

Tiffany-Headquarter in der 5th Avenue in Manhattan © APA/AFP/JOHANNES EISELE

Die französische Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (LVMH), weltweiter Branchenführer der Luxusgüterindustrie, der Rechte an über 70 verschiedenen Marken hält, ist nach Insider-Informationen mit einer Kaufofferte in Höhe von 14,5 Milliarden Dollar (13,1 Milliarden Euro) an den amerikanischen Edeljuwelier Tiffany herangetreten. Der Konkurrent der Gucci-Mutter Kering habe den New Yorkern ein vorläufiges, nicht-bindendes Angebot unterbreitet.

Tiffany habe bereits Berater engagiert, die das Gebot des französischen Mutterunternehmens von Marken wie Louis Vuitton oder Dior prüfen sollten. Es gebe keine Garantie, dass es zu einer Transaktion komme. LVMH und Tiffany lehnten Stellungnahmen ab.

Tiffany ist ein 1837 in New York City gegründeter Juwelier aus den Vereinigten Staaten und derzeit an der Börse mit knapp zwölf Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen ist für hochpreisigen Schmuck, Armbanduhren, Edelsteine sowie Accessoires international bekannt und verfügt über ein globales Filialnetzwerk mit 315 eigenen Ladengeschäften. Derzeit leidet Tiffany unter dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. LVMH versucht seinerseits seit Jahren, auf dem US-Markt zu expandieren.