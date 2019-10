Facebook

Wework ist finanziell angeschlagen © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Der amerikanische Bürovermieter WeWork setzt einem Medienbericht zufolge nach einer Finanzspritze durch den japanischen Technologieinvestor Softbank zum Job-Kahlschlag an. Das US-Unternehmen will im Rahmen eines Umstrukturierungsplans bis zu 4.000 Mitarbeiter entlassen, wie die "Financial Times" (FT) am Mittwoch berichtet. Das wäre etwa rund ein Drittel der globalen Belegschaft.

Von WeWork war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Softbank buttert nach dem gescheiterten Börsengang von WeWork mehr als zehn Milliarden Dollar (9 Milliarden Euro) in das Unternehmen und stockt seine Beteiligung damit von rund einem Drittel auf 80 Prozent auf. Ohne die Finanzspritze aus Japan wäre WeWork laut Insidern bereits in wenigen Wochen das Geld ausgegangen.

Rettung aus Japan

Insgesamt hat Softbank 13 Milliarden Dollar in die Firma gesteckt, die flexible Büros und Arbeitsplätze vermietet. Die Beteiligung selbst in der Bilanz zu konsolidieren, vermeiden die Japaner aber - denn die Stimmrechte liegen nicht mehrheitlich bei ihnen. Neumann hatte sich Aktien mit mehreren Stimmrechten ausgeben lassen. Über diese verfügt nun aber der Verwaltungsrat, wo der bisherige Vorsitzende Neumann nur noch als "Beobachter" fungiert. Viele Investoren hatten sich am Lebensstil und der Unternehmensführung des 40-Jährigen gestoßen.

Das Sagen im WeWork-Verwaltungsrat hat nun Softbank-Manager Marcelo Claure, der sich unter anderem auch um das Gelingen der Fusion zwischen den Mobilfunk-Riesen Sprint und T-Mobile US kümmert.

WeWork soll von Softbank unter anderem Kredite über 5 Milliarden Dollar bekommen. Dazu bietet der Tech-Investor den übrigen WeWork-Aktionären an, ihnen Aktien für bis zu 3 Milliarden Dollar abzukaufen - so kommt auch Neumann an Geld. Eine für April 2020 geplante Eigenkapitalspritze von Softbank über 1,5 Milliarden Dollar wird vorgezogen.