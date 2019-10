Heizkostenvergleich Warum man mit Gas am günstigsten heizt

Facebook

Mit Gas kommen die Österreicher laut einem Heizkostenvergleich der Österreichischen Energieagentur am günstigsten durch den Winter © Dan Race - stock.adobe.com

Der aktuelle, unabhängige Heizkostenvergleich der Österreichischen Energieagentur, der alle Kosten vom Kauf des Geräts über die Energie bis zur Wartung berücksichtigt, zeigt deutlich: Mit einem Gas-Brennwertgerät kommen Haushalte in Österreich am günstigsten durch die kalte Jahreszeit. Unter den in Österreich gängigsten Heizungen wie Fernwärme, Wärmepumpen, Pelletsheizungen, Gas- oder Öl-Brennwertgerät sind die Heizkosten mit Gas am niedrigsten. Das gilt gleichermaßen für den Neubau wie auch für den thermisch sanierten und nicht-sanierten Altbau. Und Gas ist nicht nur günstig, sondern bleibt preiswert. Zuletzt ist der Großhandelspreis für Gas deutlich gesunken.

Und Österreichs Gaswirtschaft nehme ihre Verantwortung ernst, so Peter Weinelt, Obmann des Fachverbands Gas Wärme (FGW) und stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke: "Die Bedeutung von Gas wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen - vor allem auch von Erneuerbarem Gas." Die gut ausgebauten Gasspeicher in Österreich seien aktuell voll.

"Aktive Klimaschutzpolitik"

Österreichs Gaswirtschaft bekennt sich zu einer aktiven Klimaschutzpolitik und dem konsequenten Dekarbonisierungspfad. Seit mehreren Jahren bereiten die Gasversorger den flächendeckenden Umstieg auf sauberes, Erneuerbares Gas vor.