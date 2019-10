US-Präsident Trump: Teileinigung im Handeslsstreit wird nicht vor Treffen mit Xi unterschrieben, nächstes Treffen in einem Monat bei APEC-Gipfel in Chile geplant.

Trump und Xi bei einem Treffen im Juni © (c) APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI (BRENDAN SMIALOWSKI)

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, er werde sehr wahrscheinlich keinen Handelsvertrag mit China vor seinem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping in einem Monat in Chile unterschreiben.

Trump erklärte am Mittwoch vor Reportern in Washington, der Teilvertrag zu Handelsfragen mit China werde derzeit zu Papier gebracht. Trump und Xi werden sich nach bisherigen Planungen beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) am 16. und 17. November in Chile wiedersehen.